Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse PIXAR IN CONCERT Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

PIXAR IN CONCERT Zénith de Toulouse, 3 décembre 2022, Toulouse. PIXAR IN CONCERT

Zénith de Toulouse, le samedi 3 décembre 2022 à 17:00 Pixar in Concert ! Pour la première fois en tournée en France fin 2022 au Zénith de Toulouse, les plus beaux moments des films du studio Disney Pixar dans un ciné-concert symphonique unique en son genre à vivre en famille ou entre proches !

Un orchestre symphonique complet de prêt de 100 musiciens interprète les extraits musicaux des superbes longs-métrages des studios Disney-Pixar.

Au cours de ces ciné-concerts exceptionnels, toute la famille aura l’occasion unique de vivre une expérience inédite en France à travers l’union des images et des musiques des plus grands films Pixar : Toy Story 1, 2 & 3, Cars 1 & 2, Le Monde de Nemo, Ratatouille, 1001 Pattes, Wall-e, Là-Haut, Les Indestructibles, Monstres & Cie & Rebelle.Une projection sur écran géant accompagne l’orchestre, le spectateur est transporté par la magie du spectacle.

Pixar in Concert un spectacle magique ! Version Française en 2 actes de 50 minutes.

Interprétation Orchestre de Dijon Bourgogne Producteur : G1 Production Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 0892390100 / ASoulie@Ticketnet.fr

Ciné-concert – Spectacle enfants – Variété internationale Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T17:00:00 2022-12-03T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse lieuville Zénith de Toulouse Toulouse