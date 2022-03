Pixar in Concert Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

Pixar in Concert Marseille 4e Arrondissement, 25 novembre 2022, Marseille 4e Arrondissement. Pixar in Concert Le Dôme 48 Avenue Saint-Just Marseille 4e Arrondissement

2022-11-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-25 Le Dôme 48 Avenue Saint-Just

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône 42 64 Pour la première fois en tournée en France fin 2022 au Dôme de Marseille, les plus beaux moments des films du studio Disney Pixar dans un ciné-concert symphonique unique en son genre à vivre en famille ou entre proches !



Un orchestre symphonique complet de prêt de 100 musiciens interprète les extraits musicaux des superbes longs-métrages des studios Disney-Pixar.

Au cours de ces ciné-concerts exceptionnels, toute la famille aura l’occasion unique de vivre une expérience inédite en France à travers l’union des images et des musiques des plus grands films Pixar : Toy Story 1, 2 & 3, Cars 1 & 2, Le Monde de Nemo, Ratatouille, 1001 Pattes, Wall-e, Là-Haut, Les Indestructibles, Monstres & Cie & Rebelle.



Une projection sur écran géant accompagne l’orchestre, le spectateur est transporté par la magie du spectacle. Pixar in Concert un spectacle magique !



Version Française en 2 actes de 50 minutes.

Interprétation Sinfonia Pop Orchestra. Une expérience visuelle et musicale unique dans l’univers Pixar.

