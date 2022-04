Pixar in Concert – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pixar in Concert – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole, 9 décembre 2022, Saint-Herblain. 2022-12-09 Ouverture des portes à 18h30

Horaire : 20:00

Gratuit : non 35 € à 68 € BILLETTERIES : – zenith-nantesmetropole.com, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com Ouverture des portes à 18h30 Ciné-concert. Un orchestre symphonique complet de prêt de 100 musiciens interprète les extraits musicaux des superbes longs-métrages des studios Disney-Pixar. Au cours de ce ciné-concert exceptionnel, toute la famille aura l’occasion unique de vivre une expérience inédite en France à travers l’union des images et des musiques des plus grands films Pixar : Toy Story 1, 2 & 3, Cars 1 & 2, Le Monde de Nemo, Ratatouille, 1001 Pattes, Wall-e, Là-Haut, Les Indestructibles, Monstres & Cie & Rebelle. Une projection sur écran géant accompagne l’orchestre, le spectateur est transporté par la magie du spectacle. Version française en 2 actes de 50 minutes. Interprétation : Orchestre de Dijon Bourgogne Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

