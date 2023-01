Atelier créatif Pithviers Pithiviers Catégorie d’Évènement: Pithiviers

Atelier créatif Pithviers, 18 janvier 2023, Pithiviers. Atelier créatif Mercredi 18 janvier, 12h00 Pithviers Atelier créatif Pithviers 19 Avenue du Maréchal Berthier, Pithiviers Pithiviers Un atelier créatif pour réaliser un porte-clé en plastique fou est organisé par l’espace jeunes mercredi 18 janvier.

L’espace jeunes vous attend nombreux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T12:00:00+01:00

2023-01-18T17:00:00+01:00 ©Espace jeunes parc de bellecour

