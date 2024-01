Nuit des conservatoires – Parcours musical Pithiviers Pithiviers, mercredi 31 janvier 2024.

L’événement débutera au cinéma Le Mail avec une prestation du drumline de l’école municipale de musique sous la direction d’Olivier Soulas, professeur de batterie.

1ère étape : Librairie Gibier où des textes seront déclamés par des élèves du professeur de théâtre, Marie-Claude Pignol.

2ème étape : Micro-folie où se produiront un ensemble dirigé par Mourad Baali, professeur de basse, suivi de l’atelier Musiques Actuelles « Pop light » dirigé par Cybèle Mamarot, professeur de chant et directrice de l’école et enfin « Les associés » dirigé par Olivier Soulas.

3ème étape : Théâtre du Donjon pour un final acoustique avec les solos, duos et trios acoustiques des élèves pianistes des classes de Myriam Cau, Clara Morin et Michèle Chambolle.

Les orchestres de cycle 1 et 2 clôtureront cette soirée

