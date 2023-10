Ludothèque de Pithiviers Pithiviers Pithiviers Catégorie d’Évènement: Pithiviers Ludothèque de Pithiviers Pithiviers Pithiviers, 25 octobre 2023, Pithiviers. Ludothèque de Pithiviers Mercredi 25 octobre, 14h00 Pithiviers La Ludothèque Ludo’Roule de la CCDP sera présente tout l’après-midi à la médiathèque et proposera des jeux pour tous les âges.

Originaux, drôles, simples ou casse-têtes, il en a des dizaines pour vous divertir en famille ou entre amis.

Jeux à partir de 6 ans et les enfants doivent être accompagnés.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T18:00:00+02:00

