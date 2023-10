Portes Ouvertes au CreaLab3D Pithiviers Pithiviers, 21 octobre 2023, Pithiviers.

Portes Ouvertes au CreaLab3D 21 et 25 octobre Pithiviers Voir http://crealab-3d.e-monsite.com/

PORTES OUVERTES Créalab 3D

Le CréaLab3D, #fablab du Nord Loiret ouvre ses portes pour 2 journées :

Samedi 21 octobre, de 9h00 à 15h00

Mercredi 25 octobre, de 13h00 à 17h00

44 place du Martroi à Pithiviers

➡️ Au programme :

Impression 3D et ses applications

CNC ou Computer numerical control

Essai du scanner 3D

Bases de la robotique et de la programmation

Personnalisation de mugs et de T-Shirt

Renseignements :

02 18 13 26 69

ateliernumerique1120@gmail.com

https://www.facebook.com/AtelierNumeriquePithiverais

Ouvert à tous

CreaLab3D