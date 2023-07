Clean my city Pithiviers Pithiviers Catégorie d’Évènement: Pithiviers Clean my city Pithiviers Pithiviers, 21 juillet 2023, Pithiviers. Clean my city 21 juillet et 22 août Pithiviers L’ espace jeunes de Bellecour organise un clean my city.

Pour les 11-17 ans. Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers [{« type »: « email », « value »: « cedric.lascombe@ccdp.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00

2023-08-22T09:00:00+02:00 – 2023-08-22T12:00:00+02:00

