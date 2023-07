Après-midi jeux Pithiviers Pithiviers Catégorie d’Évènement: Pithiviers Après-midi jeux Pithiviers Pithiviers, 18 juillet 2023, Pithiviers. Après-midi jeux 18 et 25 juillet Pithiviers Venez participer à l’après-midi jeux de société qu’organise la ludothèque Ludo’Roule. Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T15:00:00+02:00 – 2023-07-18T17:00:00+02:00

2023-07-25T15:00:00+02:00 – 2023-07-25T17:00:00+02:00 FMACEN045V50ALPD Ludothèque Ludo’Roule Détails Catégorie d’Évènement: Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Ville Pithiviers Lieu Ville Pithiviers Pithiviers

Pithiviers Pithiviers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/