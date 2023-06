Jeux de rôles Pithiviers Pithiviers, 28 juin 2023, Pithiviers.

Jeux de rôles Mercredi 28 juin, 14h30, 18h00 Pithiviers

La micro-folie vous propose deux nouvelles sessions de jeu de rôle sur table ayant pour but de valoriser les collections du musée d’art et d’histoire de Pithiviers. Les enfants deviendront pirates et les adultes devront sauver du péril les collections du musée.

Partie enfant de 14h30 à 16h (- de 7 ans à 11 ans).

Partie adulte de 18h à 21h30.

Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers microfolie@pithiviers.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T14:30:00+02:00 – 2023-06-28T16:00:00+02:00

2023-06-28T18:00:00+02:00 – 2023-06-28T21:30:00+02:00

FMACEN045V50AE6B

©Micro-folie