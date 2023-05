Bellecour en fête Pithiviers, 17 juin 2023, Pithiviers.

Bellecour en fête Samedi 17 juin, 14h00 Pithiviers

Venez passer une après-midi conviviale et festive pour tous au parc de Bellecour. Au programme ; quilling, string art, scrapbooking, jeux en bois, Kapla, Loup Garou, ferme pédagogique et bien d’autres activités encore.

Buvette et restauration sur place.

Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers [{« type »: « email », « value »: « accueil@ccdp.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00

FMACEN045V50A4NU

©Communauté de commune du Pithiverais