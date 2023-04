Jeu de piste à Pithiviers Pithiviers Pithiviers Catégorie d’Évènement: Pithiviers

Jeu de piste à Pithiviers Pithiviers, 15 avril 2023, Pithiviers. Jeu de piste à Pithiviers 15 avril et 5 août Pithiviers Voir https://www.grandpithiverais.fr/visites/visites-patrimoine/jeu-de-piste-a-pithiviers/ Découvrez la ville de Pithiviers sous un autre angle avec un jeu de piste pour petits et grands.

La troupe de théâtre des chemins de l’imaginaire anime des parties du jeu en costume. C’est l’occasion de découvrir les trésors cachés de la ville comme la crypte de la collégiale Saint-Georges.

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Grand Pithiverais. Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers

2023-04-15T14:30:00+02:00 – 2023-04-15T16:30:00+02:00

2023-08-05T14:30:00+02:00 – 2023-08-05T16:30:00+02:00 FMACEN045V5057GF Office de Tourisme du Grand Pithiverais

