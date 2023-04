Trains de Pâques Pithiviers Pithiviers Catégorie d’Évènement: Pithiviers

Trains de Pâques 9 et 10 avril Pithiviers Pour cette nouvelle saison, le musée des transports organise sa traditionnelle chasse aux œufs au parc de Bellebat. Pour les enfants qui réussiront à remplir leur panier, ils pourront repartir avec des chocolats. Des jeux et des crêpes attendent également les enfants au terminus.

2023-04-09T11:00:00+02:00 – 2023-04-09T17:00:00+02:00

2023-04-10T11:00:00+02:00 – 2023-04-10T17:00:00+02:00 FMACEN045V50A00X ©Musée des transports de Pithiviers

