Samedi (Ré)créatif Pithiviers Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Samedi (Ré)créatif Pithiviers, 18 février 2023, Pithiviers. Samedi (Ré)créatif Samedi 18 février 2023, 13h00 Pithiviers Samedi (Ré)créatif Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers La médiathèque Denis Poisson organise un samedi ‘ré)créatif. L’équipe, vous propose de créer des personnages en Paper Toy ou bien des petites BD en Flip Book.

Les enfants doivent être accompagnés.

A partir de 4 ans.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T13:00:00+01:00

2023-02-18T15:30:00+01:00 ©Ville de Pithiviers

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Ville Pithiviers lieuville Pithiviers Pithiviers

Pithiviers Pithiviers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/

Samedi (Ré)créatif Pithiviers 2023-02-18 was last modified: by Samedi (Ré)créatif Pithiviers Pithiviers 18 février 2023 Pithiviers Pithiviers Pithiviers

Pithiviers