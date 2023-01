Semaine de la sécurité sur internet Pithiviers Pithiviers Catégorie d’Évènement: Pithiviers

Semaine de la sécurité sur internet Pithiviers, 8 février 2023, Pithiviers. Semaine de la sécurité sur internet Mercredi 8 février, 12h00 Pithiviers Semaine de la sécurité sur internet Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers A l’occasion de la semaine de la sécurité sur internet, l’espace jeunes du parc de Bellecour organise un quizz kahoot ainsi qu’un atelier créatif pour réaliser des tote bag.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T12:00:00+01:00

2023-02-08T17:00:00+01:00 ©Espace jeunes du parc de Bellcour

Lieu Pithiviers Adresse Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Ville Pithiviers

