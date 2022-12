Atelier créatif Pithiviers Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Atelier créatif Pithiviers, 1 février 2023, Pithiviers. Atelier créatif Mercredi 1 février 2023, 13h00 Pithiviers Atelier créatif Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers L’ équipe de la médiathèque Denis Poisson ainsi que celle du centre social municipal « Terre en couleurs » organisent un atelier créatif. Les équipes seront là, pour vous aider à avancer vos créations en vous fournissant le matériel nécessaire.

Entrée libre et gratuite en fonction des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T13:00:00+01:00

2023-02-01T15:30:00+01:00 ©Studio 32

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Ville Pithiviers lieuville Pithiviers Pithiviers

Pithiviers Pithiviers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/

Atelier créatif Pithiviers 2023-02-01 was last modified: by Atelier créatif Pithiviers Pithiviers 1 février 2023 Pithiviers Pithiviers Pithiviers

Pithiviers