Anniversaire de la médiathèque Pithiviers, 21 janvier 2023, Pithiviers. Anniversaire de la médiathèque Samedi 21 janvier 2023, 09h00 Pithiviers Anniversaire de la médiathèque Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers La médiathèque Denis Poisson vous invite à fêter son dixième anniversaire. Au programme : visite guidée et théâtrale de la médiathèque à 10h et 14h, un escape game à 11h et 15h, un goûter d’anniversaire à 16h et le spectacle « Bobby à la Pointe » par la compagnie La caravane des poètes.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T09:00:00+01:00

2023-01-21T19:00:00+01:00 ©Médiathèque Denis Poisson

