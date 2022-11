Le Maroc, le temps d’une journée Pithiviers Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Le Maroc, le temps d’une journée Pithiviers, 26 novembre 2022, Pithiviers. Le Maroc, le temps d’une journée Samedi 26 novembre, 09h00 Pithiviers Le Maroc, le temps d’une journée Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers L’association culturelle action et partage organise une exposition autour de la culture et de l’artisanat marocain. Vous retrouverez des artistes peintres, spectacle, couturier spécialisé…

Restauration sur place : couscous, pâtisserie, thé…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T09:00:00+01:00

2022-11-26T17:00:00+01:00 ©Association action et partage

