Samedi (Ré)créatif Samedi 29 octobre, 14h00 Pithiviers L'équipe de la médiathèque vous propose de venir en famille pour colorier et jouer grâce aux nombreuses ressources offertes dans les revues jeunesses.

A partir de 4 ans.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places des places disponibles.

