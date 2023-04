Visite guidée du musée de la gare de Pithiviers Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

2023-06-18

Loiret . La gare de Pithiviers vous accueille pour une visite guidée du nouveau lieu de mémoire du mémorial de la Shoah. L’exposition permanente de 4000 m2 revient sur les rôles des gares de Pithiviers et Beaune-la-Rolande dans l’internement des Juifs en France. Si le temps le permet, la visite se poursuivra à l’extérieur à l’emplacement de l’ancien camp de Pithiviers.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. inauguration

