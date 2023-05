Bellecour en fête Avenue du Maréchal Berthier, 17 juin 2023, Pithiviers.

Venez passer une après-midi conviviale et festive pour tous au parc de Bellecour. Au programme ; quilling, string art, scrapbooking, jeux en bois, Kapla, Loup Garou, ferme pédagogique et bien d’autres activités encore.

Buvette et restauration sur place..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 19:00:00. EUR.

Avenue du Maréchal Berthier

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Come and spend a friendly and festive afternoon for all at Bellecour park. On the program; quilling, string art, scrapbooking, wooden games, Kapla, Loup Garou, educational farm and many other activities.

Refreshments and food on site.

Venga a pasar una tarde festiva y de convivencia para todos en el parque Bellecour. En el programa: quilling, arte con cuerdas, scrapbooking, juegos de madera, Kapla, Loup Garou, granja educativa y muchas otras actividades.

Refrescos y catering in situ.

Verbringen Sie einen geselligen und festlichen Nachmittag für alle im Parc de Bellecour. Auf dem Programm stehen: Quilling, String Art, Scrapbooking, Holzspiele, Kapla, Loup Garou, pädagogischer Bauernhof und viele weitere Aktivitäten.

Getränke und Speisen vor Ort.

