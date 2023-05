Les concerts du marché Impasse de l’Église, 3 juin 2023, Pithiviers.

Les concerts du marché reprennent cette année.

Au programme de cette nouvelle édition : Paul Goussot, Louis-Noël Bestion de Camboulas, Isabelle Sebah et Florence Blatier..

Samedi 2023-06-03 à 11:30:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Impasse de l’Église

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire



The market concerts are back this year.

On the program for this new edition: Paul Goussot, Louis-Noël Bestion de Camboulas, Isabelle Sebah and Florence Blatier.

Este año vuelven los conciertos de mercado.

En el programa de esta nueva edición: Paul Goussot, Louis-Noël Bestion de Camboulas, Isabelle Sebah y Florence Blatier.

Die Marktkonzerte werden dieses Jahr wieder aufgenommen.

Auf dem Programm der neuen Ausgabe stehen Paul Goussot, Louis-Noël Bestion de Camboulas, Isabelle Sebah und Florence Blatier.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT GRAND PITHIVERAIS