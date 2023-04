Visite commentée du jardin personnel d’André Eve Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret . Découvrez l’histoire d’André Eve, très célèbre rosiériste qui a relancé l’économie de roses anciennes dans les années 80. Et parcourez son jardin au cœur de Pithiviers qui est à couper le souffle. La guide vous présentera les différentes roses et familles de rosiers que l’on trouve dans ce jardin.

« Red Parfum », création d’André Eve est un rosier remontant, vous pourrez observer ses fleurs perchées dans un splendide cornus au feuillage panaché.

Dans le jardin, les vivaces sont rênes, selon André Eve, les hostas, géraniums vivaces et heuchères sont les compagnes idéales des rosiers.

