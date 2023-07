Cet évènement est passé Marché de producteurs Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil Catégorie d’Évènement: Pithiviers-le-vieil Marché de producteurs Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil, 21 juillet 2023, Pithiviers-le-vieil. Marché de producteurs Vendredi 21 juillet, 17h30 Pithiviers-le-Vieil La commune de Pithiviers-le-Vieil vous invite à son marché de producteurs. Vous pourrez y retrouver des plats cuisinés, confiture, miel, légumes, fromages ou encore vins, bières. Restauration sur place. Pithiviers-le-Vieil Route de l’Aumonet, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 25 12 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

