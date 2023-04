Atelier fabrication de sirop de rose à la Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret Pithiviers-le-Vieil . Venez fabriquer votre sirop de rose lors de l’atelier fabrication de sirop de rose à la Roseraie de Morailles.

Lors de cet atelier de fabrication, vous apprendrez les différentes étapes pour réaliser un sirop de rose.

Vous repartez avec votre sirop de rose à la fin de l’atelier. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur. ©castleguard- pixabay

