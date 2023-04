Garden Party avec Mélodibelle 1 Rue André Eve, 25 juin 2023, Pithiviers-le-Vieil.

Cette garden party musicale avec le groupe Mélodibelle, sera l’occasion de se retrouver pour passer un moment convivial de partage : tout le monde est invité à amener et partager à manger façon “auberge espagnole”..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 15:00:00. .

1 Rue André Eve

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire



This musical garden party with the group Mélodibelle, will be an opportunity to spend a convivial moment of sharing: everyone is invited to bring and share food like a « Spanish inn ».

Esta fiesta musical en el jardín, con el grupo Mélodibelle, será la ocasión de pasar un momento de convivencia: todo el mundo está invitado a traer y compartir comida al estilo de una « posada española ».

Diese musikalische Gartenparty mit der Gruppe Mélodibelle bietet die Gelegenheit, sich zu treffen und einen geselligen Moment des Teilens zu verbringen: Jeder ist eingeladen, etwas zu essen mitzubringen und mit anderen zu teilen.

