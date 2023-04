Rose et textile 1 Rue André Eve, 17 juin 2023, Pithiviers-le-Vieil.

De la couleur des roses anciennes au rose poudré, vous découvrirez dans cet atelier pratique l’usage des plantes tinctoriales, et aussi l’art de la confection de roses en tissu..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 17:00:00. 5 EUR.

1 Rue André Eve

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire



From the color of old roses to powdered pink, you will discover in this practical workshop the use of dye plants, and also the art of making fabric roses.

Del color de las rosas antiguas al rosa empolvado, descubrirá en este taller práctico el uso de las plantas tintóreas, así como el arte de confeccionar rosas con tela.

Von der Farbe alter Rosen bis zum pudrigen Rosa: In diesem praktischen Workshop lernen Sie die Verwendung von Färbepflanzen und auch die Kunst der Herstellung von Stoffrosen kennen.

