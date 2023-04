Théatre : Les carottes sont crues 1 Rue André Eve, 11 juin 2023, Pithiviers-le-Vieil.

Dans le cadre de la « Route de la Rose en Fête » vous découvrirez que la carotte n’a pas toujours été de couleur orange..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 16:00:00. .

1 Rue André Eve

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire



During the « Route de la Rose en Fête » you will discover that the carrot has not always been orange.

Durante la « Route de la Rose en Fête » descubrirá que las zanahorias no siempre fueron naranjas.

Im Rahmen der « Festlichen Rosenstraße » werden Sie entdecken, dass die Karotte nicht immer orangefarben war.

