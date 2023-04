Atelier pétales de roses cristalisées 1 Rue André Eve, 10 juin 2023, Pithiviers-le-Vieil.

Guidez par votre sens olfactif vous irez à la rencontre des roses pour en récolter quelques pétales, que vous cristalliserez avant de les déguster..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 12:00:00. 0 EUR.

1 Rue André Eve

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Guided by your olfactory sense, you will go to the meeting of the roses to collect some petals, which you will crystallize before tasting them.

Guiado por tu olfato, irás al encuentro de las rosas para recoger algunos pétalos, que cristalizarás antes de degustarlos.

Geleitet von Ihrem Geruchssinn gehen Sie zu den Rosen, um einige Blütenblätter zu ernten, die Sie kristallisieren, bevor Sie sie verkosten.

