Exposition photographique de Gülsüm Pala 1 Rue André Eve, 13 mai 2023, Pithiviers-le-Vieil.

Exposition photographique artistique de Gülsüm Pala : le lieu de la Roseraie de Morailles vu au travers d’un prisme et d’une temporalité venant compléter ceux de la visite..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-18 17:30:00. EUR.

1 Rue André Eve

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Artistic photographic exhibition by Gülsüm Pala: the place of the Roseraie de Morailles seen through a prism and a temporality that complement those of the visit.

Exposición fotográfica artística de Gülsüm Pala: el lugar de la Roseraie de Morailles visto a través de un prisma y una temporalidad que complementan los de la visita.

Künstlerische Fotoausstellung von Gülsüm Pala: Der Ort des Rosengartens von Morailles wird durch ein Prisma und eine Zeitachse betrachtet, die die des Besuchs ergänzen.

