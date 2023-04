Atelier crochet 1 Rue André Eve, 13 mai 2023, Pithiviers-le-Vieil.

Cet atelier est le premier d’un nouveau cycle destiné au crochet. Ce sera l’occasion de découvrir toutes les possibilités de réalisation : sacs, bonbonnières, coussins, bloc-porte… et d’apprendre les bases de la technique..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 17:00:00. EUR.

1 Rue André Eve

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire



This workshop is the first of a new cycle dedicated to crochet. It will be an opportunity to discover all the possibilities of realization: bags, candy boxes, cushions, door blocks? and to learn the basics of the technique.

Este taller es el primero de un nuevo ciclo de ganchillo. Será una oportunidad para descubrir todas las posibilidades para hacer bolsos, bomboneras, cojines, bloques para puertas, etc. y aprender los fundamentos de la técnica.

Dieser Workshop ist der erste in einem neuen Zyklus, der sich mit dem Häkeln befasst. Sie werden die Gelegenheit haben, alle Möglichkeiten der Herstellung von Taschen, Bonbonnieren, Kissen, Türblöcken usw. zu entdecken und die Grundlagen der Technik zu erlernen.

Mise à jour le 2023-04-11 par ADRT45