Atelier papier recyclé 1 Rue André Eve, 6 mai 2023, Pithiviers-le-Vieil.

N’hésitez pas à venir avec vos enfants pour partager un moment convivial d’écologie pédagogique en découvrant la fabrication de papier avec des matériaux récupérés..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 17:00:00. EUR.

1 Rue André Eve

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Do not hesitate to come with your children to share a friendly moment of educational ecology by discovering the manufacture of paper with recovered materials.

No dude en venir con sus hijos a compartir un momento de convivencia de ecología educativa descubriendo la fabricación de papel con materiales reciclados.

Zögern Sie nicht, Ihre Kinder mitzubringen, um einen geselligen Moment der pädagogischen Ökologie zu erleben, indem Sie die Herstellung von Papier aus wiederverwerteten Materialien entdecken.

