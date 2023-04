Vide grenier, 1 mai 2023, Pithiviers-le-Vieil.

L’Etoile Pithivérienne organise son vide grenier à côté de la piscine, dans la vallée.

Installation des exposants à 7h et pas de réservation.

Buvette et restauration sur place..

Lundi 2023-05-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-01 . .

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire



The Etoile Pithivérienne organizes its garage sale next to the swimming pool, in the valley.

Installation of the exhibitors at 7 am and no reservation.

Refreshments and food on the spot.

La Etoile Pithivérienne organiza su venta de garaje junto a la piscina, en el valle.

Instalación de los expositores a las 7 h y sin reserva.

Refrescos y comida en el lugar.

Der Etoile Pithivérienne organisiert seinen Flohmarkt neben dem Schwimmbad im Tal.

Installation der Aussteller um 7 Uhr und keine Reservierung.

Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT GRAND PITHIVERAIS