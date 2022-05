Pitchoun’Yoga Parentis-en-Born, 24 mai 2022, Parentis-en-Born.

Pitchoun’Yoga Parentis-en-Born

2022-05-24 – 2022-05-24

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born

EUR 11 11 Ces séances de relaxation et de yoga ludique (français & anglais) pour les enfants, sont une bulle de bien-être pour améliorer le souffle, la confiance en soi, la patience, le calme, découvrir les émotions, la nature, le corps, l’indépendance et l’autonomie.

Postures de yoga amusantes, techniques de respiration, jeux, musique, histoires, plumes, mandala, art libre…

Ces séances ont lieu dans un espace magique, joyeux et en petit groupe pour plus de détente et d’intimité.

+33 6 83 88 58 25

Parentis-en-Born

