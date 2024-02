PITCHOUNS PARADAÏZE #5 LE POISSON VOYAGEUR + CARTOON MACHINE KIDZ Trèbes, dimanche 10 mars 2024.

PITCHOUNS PARADAÏZE #5 LE POISSON VOYAGEUR + CARTOON MACHINE KIDZ Trèbes Aude

Dans le cadre de Scènes d’Enfance Bienvenue dans le paradis des minots, parce qu’eux aussi ont besoin de découvrir les joies de la musique live, avec des vrais concerts créés spécialement pour eux.

Une matinée pour découvrir en chanson une histoire merveilleuse et une après-midi pour se défouler sur des rythmes endiablés !

Concerts :

11h30 Le Poisson Voyageur

Bubulle le poisson rouge s’enfuit de son bocal et part au-delà des mers pour un voyage où il découvrira les musiques du monde ! Spectacle Musical pour faire le tour du monde en douceur à la rencontre de la world music.

16h30 Cartoon Machine KIDZ

pour les enfants avec une âme de rockeur

Le quatuor déjanté de « Cartoon Machine KIDZ » vous embarque dans un voyage sensationnel ! Unifiant le monde coloré des dessins-animés et le rock n’roll. Participez à un feu d’artifice musical, apprenez les secrets du pogo, les plaisirs du circle pit et même comment former un wall of death de manière ludique et palpitante.

Sur place Protections auditives et espace safe zone / restauration / parking / CB acceptée

Tarif 5 € le concert Le 2ème concert est offert si le repas du midi est pris sur place / Gratuit pour les de 3 ans

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 11:00:00

fin : 2024-03-10 17:30:00

Rue de l’Industrie

Trèbes 11800 Aude Occitanie

L’événement PITCHOUNS PARADAÏZE #5 LE POISSON VOYAGEUR + CARTOON MACHINE KIDZ Trèbes a été mis à jour le 2024-02-20 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude