Pitchoun’Ethik Espace Jacques Brel, 27 mars 2022, Castanet-Tolosan.

Pitchoun’Ethik

Espace Jacques Brel, le dimanche 27 mars 2022 à 15:00

Mais l’espiègle Mayumi et son lapin-marionnette Martin, comptent bien démontrer qu’on peut jouer et apprendre tout en même temps. Bonjour, S’il te plait, Merci et Pardon sont alors les départs d’aventures rocambolesques. C’est un spectacle qui fonctionne très bien pour tous les enfants et les tout-petits aussi. Les Pitchoun’s s’amourachent de nos personnages maladroits et incapables d’appliquer leur propre éthique. Dans le cadre du Festival Mère Deny’s 2022 ! Réservations et infos : [https://www.meredenysfamily.com/](https://www.meredenysfamily.com/) 06 44 76 29 70

6 €

Didier, le bougon, veut expliquer sérieusement à nos tout-petits la politesse en utilisant les célèbres « Mots Magiques ».

Espace Jacques Brel Avenue PIerre Mendès France 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne



