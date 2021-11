Scorbé-Clairvaux Médiathèque L'arche des mots Scorbé-Clairvaux, Vienne Pitchounes et Cie Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne

Pitchounes et Cie

Médiathèque L'arche des mots, le samedi 13 novembre à 11:00

Médiathèque L’arche des mots, le samedi 13 novembre à 11:00

Un moment partagé autour d’une ou plusieurs histoires. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Médiathèque L'arche des mots 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux

2021-11-13T11:00:00 2021-11-13T12:00:00

