Pitchfork Paris After Party #2 Badaboum, 20 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 20 novembre 2021

de 23h30 à 7h

payant

Cette année le festival investit le Badaboum pour ses after parties les 19 & 20 novembre prochain ! Un incontournable du parcours pour plonger dans une ambiance moite et danser jusqu’au bout de la nuit !

19 novembre – 23h30/7h avec Denis Sulta, Sofia Kourtesis et TSHA

20 novembre – 23h30/7h avec Josey Rebelle, India Jordan et Marina Trench

— India Jordan ouvrira le bal de la seconde after, véritable disciple de la dance music énergique et aux rythmes rapides. Iel est en train de s’imposer comme la nouvelle coqueluche d’Angleterre avec un son rappelant les raves des années 90. Josey Rebelle proposera un de ses sets principalement centrés sur les sons house, techno et breakbeat anciens et nouveaux, tout un éventail de connaissances auxquelles elle a été initiée dès son plus jeune âge par son frère. Pour finir, la productrice et DJ française Marina Trench continue de briller comme l’un des talents musicaux les plus intrigants et incontournables de la deep house underground. Ayant réussi à se tailler une réputation de sélector au goût impeccable, elle clôturera avec brio cette deuxième after.

https://pitchforkmusicfestival.fr/programme/

Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (249m) 1, 5, 8 : Bastille (481m)



Contact : Badaboum 0148065070 https://www.facebook.com/events/418182443214972/

Date complète :

