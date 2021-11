Paris Badaboum île de France, Paris Pitchfork Paris After Party #1 Badaboum Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 19 novembre 2021

Cette année le festival investit le Badaboum pour ses after parties les 19 & 20 novembre prochain ! Un incontournable du parcours pour plonger dans une ambiance moite et danser jusqu’au bout de la nui Cette année le festival investit le Badaboum pour ses after parties les 19 & 20 novembre prochain ! Un incontournable du parcours pour plonger dans une ambiance moite et danser jusqu’au bout de la nuit ! 19 novembre – 23h30/7h avec Denis Sulta, Sofia Kourtesis et TSHA 20 novembre – 23h30/7h avec Josey Rebelle, India Jordan et Marina Trench — Cheveux blonds platine, tenues colorées à l’image de sa techno groovy aux sonorités house, le prince écossais Denis Sulta à l’ascension fulgurante ne laisse personne indifférent. Influencé par Jackmaster ou Four Tet dont il reçoit désormais le soutien, le jeune phénomène a hérité de toute leur impétuosité et leur audace. A ces côtés le 19 novembre, Sofia Kourtesis. Basée à Berlin, la productrice d’originaire péruvienne se joue de ses deux identités dans sa musique pour proposer des sets joyeux, contagieux et indéniablement singulier. C’est TSHA qui ouvrira cette première soirée. Jeune productrice londonienne, elle se fait remarquer depuis quelques mois et vient de signer chez Ninja Tune. Événements -> Soirée / Bal Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011

