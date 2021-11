Paris Les Disquaires île de France, Paris PITCHFORK AVANT-GARDE @ Les Disquaires : Carte Blanche à Ecoute Meuf Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

PITCHFORK AVANT-GARDE @ Les Disquaires : Carte Blanche à Ecoute Meuf Les Disquaires, 19 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 23h à 5h

Le samedi 20 novembre 2021

de 23h à 5h

payant

Dans le cadre du Pitchfork Music Festival Paris et notamment de Pitchfork Avant-Garde le collectif Ecoute Meuf s’empare des Disquaires pour une carte blanche exceptionnelle. Ecoute Meuf Média hybride qui jongle entre collectif organisateur de soirées à la programmation 100% féminine et média journalistique qui met en avant les femmes de l’industrie musicale qu’elles soient dj, chanteuses, productrices, musiciennes. PITCHFORK AVANT-GARDE Pitchfork Avant-Garde 19 & 20 novembre 2021 1 pass – 6 salles – 17 artistes 19h/minuit Rendez-vous au Pitchfork Music Festival Paris du 15 au 21 novembre 2021 dans tout Paris! Une semaine d’évènements pour découvrir les artistes les plus excitants du moment. Le festival continuer d’appuyer son côté prescripteur et défricheur en invitant 17 artistes à jouer dans 6 salles du quartier Bastille avec Pitchfork Avant-Garde 19 novembre: Cassandra Jenkins – Claud – Elliott Armen – Erika de Casier – Gabriels – Godford – Kai Kwasi – Kareem Ali – keiyaA – Kynsy – Lael Neale – NewDad – TV Priest & more 20 novembre : Bartees Strange – Berwyn – En Attendant Ana – Faux Real – Kam-BU – L’Rain – ML Buch – Molly Parton – Soccer96 – Unschooling – Yard Act & more Salles: Café de la Danse, le Badaboum, le PopUp, le Supersonic Records, Les Disquaires, le Supersonic. Le billet sera échangé à l’entrée de l’une des salles (hors Supersonic) contre un bracelet vous donnant accès à la programmation des 6 lieux. La programmation salle par salle sera annoncé après l’été. Événements -> Soirée / Bal Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011 Contact : Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

2021-11-19T23:00:00+01:00_2021-11-20T05:00:00+01:00;2021-11-20T23:00:00+01:00_2021-11-21T05:00:00+01:00

Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris