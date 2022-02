Pitchez votre entreprise : trouvez l’accroche, soyez convaincant, suscitez l’engagement ! SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Au cours de cet atelier nous verrons ensemble comment aborder avec assurance votre client cible pour susciter sa confiance, sa curiosité et une envie de s’engager plus loin avec vous. _Animé par : Florine Fossé – Pich ton entreprise._ _Formée en linguistique et communication. Florine accompagne aujourd’hui des créateurs d’entreprise à inspirer confiance à leur clientèle cible en situation d’échange et de prospection._

Participation gratuite – Inscription obligatorie

Animé par Florine Fossé – Pich ton entreprise. SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T11:00:00

