Pitcher votre CV : convaincre votre interlocuteur en 2 min Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pitcher votre CV : convaincre votre interlocuteur en 2 min Cité des sciences et de l’Industrie, 22 septembre 2021, Paris. Pitcher votre CV : convaincre votre interlocuteur en 2 min

du mercredi 22 septembre 2021 au mercredi 16 février à Cité des sciences et de l’Industrie

Sur place et à distance (format hybride) Votre CV met vos talents et vos compétences en valeur. Reste à être bon à l’oral ! L’atelier vise à trouver le déroulement qui imagera l’exposé de vos capacités à partir de votre vécu. Le travail collectif se fait grâce à des supports visuels que vous conserverez. Sur place et en visio. Inscriptions et envoi du CV à [[contact@thinkmapping.com](mailto:contact@thinkmapping.com)](mailto:contact@thinkmapping.com), information : 06 11 44 32 26.

gratuit

10h-13h [ATELIER/VISIO] Démontrez aux recruteurs, de manière claire et concise, que votre projet est en parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel. Sur place et en visio. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T13:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T13:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T13:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T13:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T13:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T13:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T13:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T13:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T13:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T13:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T13:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T13:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Pitcher votre CV : convaincre votre interlocuteur en 2 min Cité des sciences et de l’Industrie 2021-09-22 was last modified: by Pitcher votre CV : convaincre votre interlocuteur en 2 min Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 22 septembre 2021 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris