PITCH TON FONDS – Financement des startups, quelles opportunités aujourd’hui ?

TUBÀ, le jeudi 16 décembre à 17:30

Où en est-on sur l’investissement dans les start-ups ? —————————————————— Vous êtes un entrepreneur ou une start-up en phase de développement qui cherche des financements ? Mobilité, logistique, industrie, numérique : quelque soit votre secteur d’activité cet évènement peut vous intéresser. ### Au programme Panorama des investissements existants, fonctionnement et spécificités de ces derniers, retours d’expériences et sujets d’intérêts identifiés dans les années à venir, feront l’objet de la discussion. **17h30 – 18h30** : Table ronde et échanges entre intervenants **18h30-19h :** Session de questions réponses avec le public **19h-19h30** : Cocktail networking (avec des « stands » investisseurs pour des demandes complémentaires d’information) **Mix présentiel et distanciel** Vous pourrez échanger avec nos intervenants autour de ce sujet : **SNCF 574 Invest, Orange** et **Demeter** : * Sophie Marchand, directrice de projets innovants – région Rhône Auvergne, chez **Orange** * Christophe Desrumaux, partner au sein du fonds **DEMETER** * Un représentant de la **BPI** **Animation :** équipe de **TUBÀ**

Sur inscription

Entrepreneurs et start-up, vous êtes en recherche de financement pour développer votre activité et vous vous interrogez sur les différents fonds à votre portée ?

TUBÀ 227 cours Lafayette, 69006 LYON Lyon La Villette Métropole de Lyon



