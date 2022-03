Pitch projet Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un atelier pour se préparer à présenter son projet de création d’entreprise ou son entreprise devant un jury ou des financiers. Les participants sont intégrés à un groupe déjà constitué. Il sera possible de poursuivre ce cours avec le groupe. 10h-13h [ATELIER] Pour se préparer à présenter son projet de création d’entreprise ou son entreprise. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

