**Vous êtes entrepreneur, acteur associatif, personne volontaire, et vous souhaitez participer et aider les nouveaux entrepreneurs de notre territoire ? ?** Deux porteurs de projets locaux ont besoin de votre regard critique bienveillant pour tester leur élément différenciateur, avoir des retours sur leur projet innovant, leur discours **?** … c’est aussi l’occasion de venir découvrir et échanger avec d’autres entrepreneurs ? Participez et exprimez-vous pour favoriser l’émergence des pépites de demain ✨

Entrée libre sur inscription

Venez participer à cet événement en présentiel, spécialement dédié aux entrepreneurs et porteurs de projets ! Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the Alps Valence-Romans 8 avenue de la gare, alixan Alixan Drôme

2022-05-05T12:00:00 2022-05-05T13:30:00

