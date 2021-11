Pitch Party Femmes Entrepreneures & IA Online, 7 décembre 2021, Paris.

Pitch Party Femmes Entrepreneures Mardi 07 décembre 2021 – de 8h45 à 10h30 Village by CA – 55 rue La Boétie 75008 Paris Table ronde “L’Intelligence Artificielle : quels biais existants et quels leviers pour les maîtriser ?” et rencontre avec les startups dirigées/co-dirigées par des femmes ­ Paris, le 16 novembre 2021 – Le Village by CA Paris organise la seconde édition de sa pitch party Femmes Entrepreneures en partenariat avec Microsoft, et SAP via son programme SAP.iO No Boundaries. A cette occasion, toutes les fondatrices et dirigeantes des startups du Village by CA Paris pitcheront leur projet devant les écosystèmes du Village by CA, de Microsoft et de SAP (partenaires grands groupes, investisseurs, journalistes, réseaux féminins, etc.). La matinée se poursuivra par une table ronde sur “L’Intelligence Artificielle : quels biais existants et quels leviers pour les maîtriser ?”, avec Lara Rouyes fondatrice et CEO de Levia.ai (autres intervenant(e)s à venir). Agenda : 8h45 – Accueil 9h – Introduction par Sébastien Gibier, Directeur de SAP.iO Foundry Paris Agnès Van De Walle, Directrice de l’entité Partenaires et Startups de Microsoft France Fabrice Marsella, CEO du Village by CA Paris 9h15 – Pitch de 3 minutes par chacune des startups 10h – Table ronde sur “L’Intelligence Artificielle : Quels biais existants et quels leviers pour les maîtriser ?”, avec Lara Rouyes fondatrice et CEO de Levia.ai (autres intervenant(e)s à venir) 10h15 – Questions et Networking “Convaincu que l’entrepreneuriat doit être porté par l’ensemble de la population, nous sommes heureux d’organiser la seconde édition de notre pitch party Femmes Entrepreneures.” déclare Fabrice Marsella, CEO du Village by CA Paris Les fondatrices et dirigeantes des startups suivantes auront l’occasion de prendre la parole pendant l’événement : * **GlobeEye** * GlobeEye développe de nouvelles données et informations à partir d’images satellitaires pour le secteur des investissements. * **ICEboard** * Ice Board est une application spécialisée dans la gestion des incidents et des crises dans les entreprises et permet une vision claire et ciblée de la situation. * **Granny & Charly** * Granny & Charly est un service digital et humain qui permet de mettre en relation des étudiants et des personnes âgées pour lutter contre l’isolement social * **Thank You and Welcome** * Thank You and Welcome est une plateforme digitale dédiée à la transmission des savoirs et au partage des expériences grâce à des passages de témoins digitalisés, structurés et valorisants. * **AKEEN** * Akeen est une solution d’accompagnement digitalisé qui guide vos réflexions autour de votre projet professionnel​ (bilan de compétences, coaching et formations) * **Koliving** * Koliving est une plateforme de location, gestion et conciergerie pour les logements en coliving/colocation. * **EyeGauge** * EyeGauge crée des solutions qui rendent la transformation digitale des équipements industriels existants simple et accessible (non invasif, industry agnostic). * **Dolipharm** * Dolipharm développe une offre pour permettre aux salariés de bénéficier du conseil d’un pharmacien, de la livraison de médicaments, de produits de parapharmacie, et des services associés, le tout sans quitter l’entreprise. * **Family Self Care** * Family Self Care développe un distributeur intelligent et connecté de santé naturelle, pour aider les familles à gérer leur santé au quotidien. * **Hkind** * Hkind est une solution digitale qui facilite l’échange d’initiatives, de solutions et de bonnes pratiques entre celles et ceux qui font la santé d’aujourd’hui et de demain. * **SaineFood** * SaineFood propose des produits alliant santé et gourmandise tout en s’appuyant sur des bases scientifiques solides. * **DFNS** * DFNS est une plateforme SaaS de sécurisation d’actifs digitaux permettant aux institutions financières de devenir dépositaires sur une infrastructure sécuritaire nouvelle génération. * **Cosmian** * Cosmian développe une plateforme d’analyse de données encryptées pour chiffrer les données et les exploiter sans les compromettre. * **Sweet Show** * Sweet Show est une solution SaaS à destination des équipes Sales et Marketing BtoB, qui permet d’assurer le déploiement des offres quelques soient les canaux de distribution et d’accélérer les cycles de vente, en diminuant drastiquement le temps perdu en tâches de Back Office. * **Effency** * Effency a développé le premier coach digital en intelligence collective au service de la cohésion d’équipe. * **Pandobac** * Pandobac propose un service clé en main pour remplacer les emballages à usage unique utilisés pour livrer les produits frais par un système de bacs réutilisables et durables. * **Levia.ai** * Levia.ai propose des solutions d’IA conversationnelle qui permettent d’accompagner les clients d’une marque à tout moment du cycle de vente et de lever les freins à l’achat. * **Neomi** * Neomi développe une plateforme digitale qui fluidifie la relation entre les Promoteurs Immobiliers et leurs Banques, de manière à faciliter la mise en place et le suivi jusqu’à leur terme des financements de projets immobiliers.

