Pitch Business Roissy Pays de France Maison pour tous Goussainville, mardi 23 avril 2024.

Pitch Business Roissy Pays de France Le Pitch Business Roissy Pays de France est un évènement unique de mise en réseau et de connexion pour les entrepreneurs du territoire. Mardi 23 avril, 11h30 Maison pour tous Entrée libre, inscription obligatoire

Début : 2024-04-23T11:30:00+02:00 – 2024-04-23T13:30:00+02:00

Vous avez besoin de :

✅ Développer votre business et votre réseau ?

✅ Mobiliser des financements ?

✅ Développer votre impact social et environnemental ?

✅ Vous mettre en réseau avec des entrepreneurs, des experts, des mentors et des clubs d’entreprise ?

L’Agglomération de Roissy Pays de France et Initiactive 95-78 ont le plaisir d’organiser tous les deux mois un moment privilégié pour échanger, partager des expériences et tisser des liens précieux avec d’autres acteurs de l’écosystème entrepreneurial local. Que vous soyez porteur de projet, fondateur de startup, chef d’entreprise ou un expert dans votre domaine, votre présence ajoutera de la valeur à cet événement.

Au programme :

• ️ Pitch d’entrepreneurs du territoire de Roissy

• Présentation d’experts et de clubs d’entreprises

• Boite à pitch, vous aurez peut-être la chance d’être tiré au sort !

• Networking et échanges pour développer son réseau et son business autour d’un apéro.

PARTICIPER A NOTRE BOITE A PITCH ! VOUS AUREZ PEUT-ETRE LA CHANCE D’ETRE TIRÉ AU SORT

Pensez à apporter vos cartes de visites !

Maison pour tous 15 avenue Marcel Cerdan 95190 Goussainville Goussainville 95190 Val-d'Oise Île-de-France

Initiactive 9578