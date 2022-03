PISTOU, RÉCIT D’ADOLESCENCE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

PISTOU, RÉCIT D’ADOLESCENCE Toulouse, 8 mars 2022, Toulouse. PISTOU, RÉCIT D’ADOLESCENCE THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse

2022-03-08 – 2022-03-12 THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers

Toulouse Haute-Garonne Un théâtre profondément humain, façonné au plus près de nous, qui parle de nous, qui éclaire nos contradictions, nos espoirs, nos craintes, nos rires. Pistou c’est le récit d’une adolescente qui s’éveille à la vie pendant une année de terminale de tous les dangers. Amenez vos ados, vos grand•e•s ados, vos compagnes et compagnons, amenez-vous vous-même et touchez du doigt les promesses d’une vie à venir… Ne cherchez pas le monde d’après (vous vous rappelez ? C’est le truc qu’on imaginait en plein confinement quand on se disait tou·te·s que vraiment après ça, rien ne serait plus comme avant). Le Pas de l’oiseau vous l’apporte sur un plateau, et vous l’apporte depuis déjà pas mal d’années ! Un théâtre profondément humain, façonné au plus près de nous, qui parle de nous, qui éclaire nos contradictions, nos espoirs, nos craintes, nos rires. Pistou c’est le récit d’une adolescente qui s’éveille à la vie pendant une année de terminale de tous les dangers. Amenez vos ados, vos grand•e•s ados, vos compagnes et compagnons, amenez-vous vous-même et touchez du doigt les promesses d’une vie à venir… THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Ville Toulouse lieuville THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

PISTOU, RÉCIT D’ADOLESCENCE Toulouse 2022-03-08 was last modified: by PISTOU, RÉCIT D’ADOLESCENCE Toulouse Toulouse 8 mars 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne