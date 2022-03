Pistou, récit d’adolescence Théâtre du Grand Rond, 9 mars 2022, Toulouse.

### Théâtre-récit d’ado / Compagnie Le pas de l’oiseau Ne cherchez pas le monde d’après, Le pas de l’oiseau vous l’apporte sur un plateau. Un spectacle profondément humain, façonné au plus près de nous, qui parle de nous, qui éclaire nos contradictions, nos espoirs, nos craintes, nos rires. Pistou c’est le récit d’une adolescente qui s’éveille à la vie pendant une année de terminale de tous les dangers. Amenez vos ados, vos compagnes et compagnons, amenez-vous vous-même et touchez du doigt les promesses d’une vie à venir… **Distribution **Auteur : Laurent Eyraud-Chaume Avec : Amélie Chamoux ### Informations pratiques Du mardi 8 au samedi 12 mars à 21h Durée : 1h ![]() ### Plus d’infos [Site web](https://www.grand-rond.org/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/TheatreGrandRond)

Places à l’unité : Tarif plein : 13€Tarifs réduits : 9€ (étudiants et demandeurs d’emploi), et 6€ (- de 12 ans)

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



