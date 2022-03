Pistou. Récit d’adolescence Aubigny-sur-Nère, 2 avril 2022, Aubigny-sur-Nère.

Pistou. Récit d’adolescence Aubigny-sur-Nère

2022-04-02 – 2022-04-02

Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère

Deux ultimatums : le bac à la fin de l’année, et avant ça, à partir de janvier, l’inscription sur internet pour s’assurer une place en études supérieures. Alors quand ses profs et son père lui pressent de choisir sa voie, elle cherche ce qui mettra le plus de saveur dans sa vie. Et pendant que ses sens s’éveillent, ses talents se révèlent.

Lulu vient de faire sa rentrée en terminale au lycée Baudelaire. Et elle sent bien que cette année sera parsemée de fleurs qui font du mal.

+33 2 48 81 50 06

CDC Sauldre et Sologne

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT SAULDRE ET SOLOGNE